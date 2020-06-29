Источник: на проведение матчей плей-офф НХЛ претендуют пять городов

Национальная хоккейная лига в ближайшее время объявит два города, где будут базироваться команды, участвующие в розыгрыше Кубка Стэнли, сообщает инсайдер TSN Боб Маккензи в своём «твиттере». На проведение матчей претендуют пять городов: Лас-Вегас, Чикаго, Эдмонтон, Лос-Анджелес и Торонто.

Регулярный чемпионат досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Четыре лучших клуба из каждой конференции сыграют между собой по три матча в формате круговой системы.

В плей-офф не попали клубы «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».