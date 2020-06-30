Защитник Илья Соловьёв подписал контракт с минским «Динамо», информирует официальный сайт клуба из Беларуси. Срок соглашения с 19-летним хоккеистом рассчитан на один год.



В составе сборной Беларуси U18 Соловьёв выступал на юниорском ЧМ в 2018 году. Тогда белорусы сумели выйти в четвертьфинал, где уступили будущим победителям турнира – финнам.



В сезоне-2018/2019 Илья выступил на двух чемпионатах мира – молодёжном и взрослом. В составе национальной сборной Беларуси защитник отправился в Нур-Султан, где провёл 5 матчей и помог белорусам вернуться в элиту.



Сезон-2019/2020 Илья Соловьёв проводил в юниорской лиге OHL в составе «Сагино Спирит». В 53 матчах защитник набрал 40 очков (7+33) при показателе полезности "+43".



Кроме того, в декабре 2019 года Илья выступал на домашнем МЧМ в дивизионе 1А, где сыграл в 5 матчах и набрал 3 очка (1+2) при показателе полезности "+3". Хоккеист был признан лучшим в составе сборной Беларуси, а также лучшим защитником турнира.