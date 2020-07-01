Генеральный директор минского «Динамо»: мы пытаемся дотянуться до пола зарплата

Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков рассказал о бюджете клуба на следующий сезон. По словам Баскова, государственное финансирование клуба подтверждено.

«Нам подтвердили размер государственного финансирования. Нельзя сказать, что для наших подписаний это очень оптимистичное число. Оно примерно на уровне клубов Экстралиги. Исходя из этого какие-то подписания идут.

Мы продолжаем активно работать, ищем как частных спонсоров, так и коммерческих партнёров. В ближайшее время будут новые подписания, в том числе и коммерческие. При этом начнутся подписания игроков. Мы пытаемся дотянуться до пола зарплат КХЛ и, я надеюсь, что к этому придём», — сказал Басков в эфире телеканала «Беларусь-5».

В минувшем сезоне, который был досрочно завершён из-за пандемии коронавируса, «Динамо» не сумело выйти в плей-офф.