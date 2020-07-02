Государственный тренер Беларуси недоволен большим количеством россиян в белорусских клубах

Государственный тренер Беларуси Евгений Ворсин на отчётной конференции ФХБ заострил вопрос по поводу иностранцев в белорусском хоккее.

«Мы ещё прибегаем к формированию команд за счёт иностранных спортсменов. В основном это россияне. И опять наши ведущие клубы за счёт них комплектуются. Уже одна треть представляет Россию. Как сделать так, чтобы внутренний чемпионат не превратился в конференцию российской высшей лиги?



Последнее. Есть „Динамо“. Понятная позиция руководства клуба, которая развивает наших молодых хоккеистов. Но почему она реализуется иностранными специалистами? Никто не говорит, что они некомпетентны. Но они не реализовали свои идеи и не отработали небесплатные контакты. Как итог — наш флагман внизу таблицы КХЛ», — приводит слова Ворсина «Прессбол».