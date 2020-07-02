Грабовский: теперь понимаю, почему Костицын не преуспел в НХЛ, у него есть слабые стороны

Ассистент главного тренера минского «Динамо» Михаил Грабовский рассказал о работе в КХЛ.

«Я работаю в команде Континентальной лиги «Динамо» в моем родном городе Минске. Я являюсь помощником канадского главного тренера Крэйга Вудкрофта. Это мой первый опыт. Я надеюсь учиться и, возможно, однажды стану хорошим тренером.

Работа с Костицыным? Это тяжёлый вопрос, особенно после интервью про нашу команду, которое он дал после своего ухода. Он хороший игрок, с ним весело. Теперь, как тренер, у меня другой взгляд на него и почему он не преуспел в Национальной хоккейной лиге. Теперь я понимаю. Он особенный и талантливый игрок, но у него есть слабые стороны. Как тренер, вы пытаетесь научиться обращаться с таким игроком, но на самом деле это не сработало. Так что он собирается идти дальше с новой командой», — цитирует Грабовского Sportsnet.