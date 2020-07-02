Сформирован тренерский штаб фарм-клуба «Трактора» в ВХЛ на следующий сезон

Сформирован тренерский штаб «Челмета» на следующий сезон, сообщается на официальном сайте «Трактора». «Челмет» является фарм-клубом «Трактора» в ВХЛ.

Алексей Тертышный – главный тренер

Сергей Тертышный – ассистент главного тренера

Юрий Добрышкин – ассистент главного тренера

Константин Штрахов – тренер вратарей

Вячеслав Каравдин – тренер по развитию игроков

Кирилл Гарифуллин — тренер по физической подготовке

«С Сергеем Тертышным и Константином Штраховым работаем вместе не первый сезон. Сейчас в нашем тренерском штабе появилось два новых ассистента. Вячеслав Каравдин наш, челябинец. Он станет заниматься техническим развитием игроков. Юрий Добрышкин будет готовить игру команды в большинстве, а также курировать нападающих. Начинаем все вместе работать, готовиться к новому сезону. Думаю, всё у нас получится», — цитирует Алексея Тертышного пресс-служба клуба.