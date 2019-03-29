Тертышный: травмированные форварды могли бы добавить «Трактору» 20-25 шайб

Исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» Алексей Тертышный рассказал об эпидемии травм, которая накрыла команду по ходу сезона.



«Моё мнение по травмам — стечение обстоятельств, причём в наихудшей его форме. Как эта эпидемия нас накрыла, так до конца чемпионата и в плей-офф не отпускала. За сезон 24 хоккеиста побывали в лазарете, некоторые не по разу. Причём травмы эти практически все игровые.



Мы провели аналитическую работу, в том числе сравнили этот сезон с прошлым по заброшенным шайбам. Так вот, если брать только нападающих, то в прошлом сезоне без учёта плей-офф они забили 105 голов, в этом — 89. Разница в 16 шайб. Смотрим, чьих голов нам не хватило? Как раз тех лидеров, которые выбывали из-за травм по ходу сезона. Тех же Йюнге, Полыгалова, Щехуры, Глинкина, Бергстрёма. На них делалась ставка. И когда они выпадают, их сложно заменить. Только Йюнге, Щехура и Полыгалов, сыграй они все матчи в своей боевой форме, могли добавить больше 20-25 шайб», — приводит слова Тертышного официальный сайт НХЛ.

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