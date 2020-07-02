Голкипер Колосов: хочу попробовать себя за океаном. В «Динамо» поддерживают моё желание

Белорусский голкипер Алексей Колосов, подписавший контракт с минским «Динамо» и задрафтованный клубом OHL «Эри Оттерс», сообщил о намерении продолжить карьеру за океаном.
«Конечно, хочу попробовать себя за океаном. Агент тоже советует ехать. Но есть много вопросов в связи с эпидемиологической обстановкой в мире. Как мне объяснил агент, предстоит большая работа по оформлению разных документов и получению необходимых виз. А канадские и американские консульства и посольства пока закрыты. Кроме того, из-за ограничений на передвижения пока непонятно, какими рейсами можно будет долететь до Америки. Нет полной ясности и с датами старта сезонов в юниорских лигах. Поэтому летняя подготовка с „Динамо“ — это хорошая возможность прибыть в расположение „Эри“ в хорошей форме.
Что говорят в минском клубе? Поддерживают моё желание попробовать себя там и предоставили возможность пройти предсезонку в своей системе. За что я им очень благодарен.
Что я знаю об «Эри»? То, что здесь играл Коннор Макдэвид, одна из главных звёзд НХЛ. С ним они доходили до финала плей-офф в OHL. А в 2017 году были чемпионами с Алексом Дебринкэтом, который теперь в «Чикаго». Посмотрел в интернете фотографии города», — цитирует Колосова «Прессбол».
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