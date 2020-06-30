На импорт-драфте CHL выбрано 15 российских игроков. Петров, Гущин и Прокопенко — в топ-10

Завершился импорт-драфт в Канадской хоккейной лиге. В общей сложности на нём выбраны 15 российских игроков. 17-летний российский нападающий Матвей Петров выбран под первым номером клубом «Норт-Бэй Баттальон».
Итоги импорт-драфта для российских хоккеистов:
1-й номер. Матвей Петров (нападающий, «Норф-Бэй»)…
4. Данил Гущин (нападающий, «Ниагара»)…
8. Алексей Прокопенко (нападающий, «Гатино)…
16. Артём Грушников (защитник, «Гамильтон»)…
23. Фёдор Свечков (нападающий, «Сент-Джон»)…
39. Ярослав Бусыгин (защитник, «Брэндон»)
40. Даниил Соболев (защитник, «Виндзор»)
41. Александр Лазарев (нападающий, «Римуски»)…
44. Михаил Низовкин (нападающий, «Кейп-Бретон»)…
48. Никита Чибриков (нападающий, «Летбридж»)…
50. Максим Барбашев (нападающий, «Монктон»)…
52. Павел Минтюков (защитник, «Сагино»)
53. Павел Гришин (защитник, «Шербрук»)…
57. Всеволод Гайдамак (нападающий, «Оттава»)…
82. Артём Кулаков (защитник, «Эри»)…
- 30 июня 2020
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