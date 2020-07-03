Крылов рассказал, в каком случае Сушинский может остаться на посту президента «Авангарда»

Директор по региональным продажам компании «Газпром нефть», председатель совета директоров ХК «Авангард» Александр Крылов прокомментировал будущее Максима Сушинского в омском клубе. 30 апреля 2020 года у бывшего президента «ястребов» истёк срок контракта.

«Контракт Сушинского закончился 30 апреля. На ближайшем Совете директоров будет утверждена новая управленческая структура «Авангарда», там будет обсуждена в том числе и должность президента. Если мы примем решение, что она нужна «Авангарду», то мы продолжим переговоры с Сушинским. Если нет – то нет», — передаёт слова Крылова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Максим Сушинский — чемпион мира в составе сборной России (2008), а также член олимпийской сборной команды России по хоккею на Олимпиаде в Турине. В составе «Авангарда» выиграл чемпионат России 2004 года и стал серебряным призёром Суперлиги-2001. В настоящее время 45-летний Сушинский является президентом омского клуба.