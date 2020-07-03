Миронов — о бронзе московского «Динамо»: было неожиданно узнать об этом посреди лета
Защитник московского «Динамо» Андрей Миронов прокомментировал решение Федерации хоккея России наградить бело-голубых бронзовыми медалями чемпионата России по итогам минувшего сезона.
«Было немного неожиданно узнать об этом посреди лета… „Динамо“ — БРОНЗОВЫЕ ПРИЗЁРЫ чемпионата России по хоккею — 2019/2020! Поздравляю и благодарю всех, кто трудился над достижением этой цели — партнёров по команде, тренерский штаб, весь персонал клуба и его руководство.
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Благодарю болельщиков за поддержку команды в этом сезоне! Надеюсь, что все запреты снимут и вы сможете вернуться на трибуны „ВТБ Арены“ уже на первых матчах нового сезона — с нетерпением жду нашего воссоединения. В новом сезоне идём за Кубком Гагарина!» — написал Миронов в «Инстаграме»
Кровопусков — о бронзовых медалях: решение ФХР откровенно обрадовало московское «Динамо»
- 3 июля 2020
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