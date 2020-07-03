Кровопусков — о бронзовых медалях: решение ФХР откровенно обрадовало московское «Динамо»

Генеральный директор московского «Динамо» Евгений Кровопусков прокомментировал решение Федерации хоккея России наградить бело-голубых бронзовыми медалями чемпионата России по итогам минувшего сезона.

«Решение Федерации хоккея России откровенно обрадовало всех нас. Да, сезон не доигран и, возможно, решение вызовет резонанс. Мы же испытываем двоякие эмоции. Главная цель — завоевать Кубок Гагарина в честной борьбе. Но, с другой стороны, данный факт будет вписан в историю российского хоккея. Порадуемся сдержано и продолжим подготовку к новому сезону», — приводит слова Кровопускова пресс-служба московского клуба.

Победителем чемпионата России по хоккею становится ЦСКА. «Ак Барс» и СКА делят второе место, так как обе команды имеют одинаковые показатели по всем ключевым статистическим параметрам. Бронзовые медали — у московского «Динамо».