«Ванкувер» в ближайшее время может подписать контракт с Никитой Трямкиным

Клуб Национальной хоккейной лиги «Ванкувер Кэнакс» в ближайшее время может подписать контракт с российским защитником Никитой Трямкиным. Об этом сообщил североамериканский агент хоккеиста Тодд Даймонд.

«Ожидаем, что в ближайшее время что-то произойдёт. Мы будем работать, чтобы завершить сделку с «Кэнакс», — приводит слова агента журналист канадской радиостанции TSN 1040 Рик Даливал в своём «твиттере».

Напомним, что Трямкин дебютировал за «Ванкувер» в сезоне-2015/2016 и целиком отыграл в «Кэнакс» чемпионат-2016/2017, но затем не стал подписывать с канадской командой новый контракт и три следующих сезона отыграл в «Автомобилисте», контракт с которым истёк 30 апреля.

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