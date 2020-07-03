«Ванкувер» в ближайшее время может подписать контракт с Никитой Трямкиным
Клуб Национальной хоккейной лиги «Ванкувер Кэнакс» в ближайшее время может подписать контракт с российским защитником Никитой Трямкиным. Об этом сообщил североамериканский агент хоккеиста Тодд Даймонд.
«Ожидаем, что в ближайшее время что-то произойдёт. Мы будем работать, чтобы завершить сделку с «Кэнакс», — приводит слова агента журналист канадской радиостанции TSN 1040 Рик Даливал в своём «твиттере».
Напомним, что Трямкин дебютировал за «Ванкувер» в сезоне-2015/2016 и целиком отыграл в «Кэнакс» чемпионат-2016/2017, но затем не стал подписывать с канадской командой новый контракт и три следующих сезона отыграл в «Автомобилисте», контракт с которым истёк 30 апреля.
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«Ванкувер» не будет подписывать Никиту Трямкина, пока не станет известен потолок зарплат
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