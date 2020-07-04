Минское «Динамо» взяло на просмотр 16-летнего Парфенюка и 18-летнего Пожигана

Минское «Динамо» взяло на просмотр двух молодых белорусских хоккеистов. Это защитники Никита Парфенюк и нападающий Олег Полижан, сообщает «Белорусский хоккей».

В минувшем сезоне оба хоккеиста выступали в белорусской «Экстралиге Б». 16-летний Парфенюк набрал 3 (1+2) очка в 54 играх при показателе полезности «+12». 18-летний Пожиган набрал 29 (5+24) очков в 55 играх при показателе «+24». В мае хоккеисту квалификационное предложение сделал «Шахтёр».

Минувший сезон в КХЛ был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Предполагается, что следующий сезон начнётся 2 сентября 2020 года. В соответствии с регламентом клубы должны начать подготовку за 45 дней до начала регулярки.

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