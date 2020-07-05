Зайцев: у меня не было коронавируса. Все публикации обо мне – по барабану

Российский защитник «Оттавы Сенаторз» Никита Зайцев прокомментировал слухи о том, что у него был обнаружен коронавирус.

«Я сидел на двухнедельном карантине, а когда приехал в Москву, то сделал два теста. Оба оказались отрицательными. Тесты показали, что у меня никогда и не было коронавируса. Вот такая интересная ситуация, потому что писали разное, что я заболел. Но это не так. И все публикации обо мне – по барабану. Пусть что угодно пишут», – приводит слова Зайцева пресс-служба НХЛ.

Сезон-2019/2020 был прерван 12 марта из-за пандемии коронавируса. Ожидается, что 26 июля команды НХЛ должны отправится в города, которые примут матчи плей-офф. В продолжении сезона примут участие 24 команды, которые будут распределены по двум городам. Фаворитами на данный момент являются Эдмонтон и Торонто. Официальные матчи стартуют 1 августа.