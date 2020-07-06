Кронвалль: был шокирован, когда узнал, что из-за болей в бедре придётся завершить карьеру

Бывший капитан «Локомотива» Стаффан Кронвалль, ставший тренером-селекционером, рассказал о причинах, побудивших его завершить карьеру. Кронвалль признал, что больше не мог выходить на лёд из-за сильных болей.
«В августе и сентябре у меня возникли проблемы с бедром, они появились из ниоткуда. Было найдено воспаление суставов, доктора сказали, что нужна операция или придётся прекращать играть. Они также сказали, что если я сделаю операцию, то не факт, что смогу вернуться на лёд. Я понимал, что мне 37 лет и пропускать сезон, а затем завершать карьеру – не самый лучший выход. В сентябре уже понимал, что этот год будет очень тяжёлым. Было столько уколов… Я рад, что смог доиграть, хотя это был не очень хороший для меня сезон.
Мог ли представить, что боль в бедре приведёт к концу карьеры? Я был шокирован, когда узнал об этом. Во время сборов чувствовал себя хорошо, но затем всё изменилось. Я даже толком не мог спать из-за этих болей. Мы сделали МРТ, и всё выглядело не очень хорошо», — цитирует Кронвалля пресс-служба КХЛ.
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