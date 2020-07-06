Кронвалль: ещё обсуждаем с «Локомотивом», какая конкретно у меня будет роль в штабе

Бывший защитник «Локомотива» Стаффан Кронвалль прокомментировал назначение на пост тренера-селекционера клуба из Ярославля. Кронвалль вошёл в тренерский штаб Андрея Скабелки.

«Мы ещё не подписали всех бумаг. У меня душа лежит к этой команде, и я буду рад продолжить быть её частью. Мы ещё обсуждаем, какая конкретно роль у меня будет в клубе сейчас.

Я точно не буду стоять на скамейке во время матчей. Буду помогать молодым игрокам и иностранцам. Для хоккеистов, которые никогда не играли в КХЛ, переход может оказаться труднее, чем для других. Я буду рад помочь им в этом.

Главное – это культурные различия. Много хороших вещей случились с лигой с моего прихода. За девять лет КХЛ стала лучше как на льду, так и вне его. Не все тренеры говорят на английском, они рисуют упражнения, а вы должны тут же его понимать. Общение очень важно.

Иностранцы обычно встают последними в очередь на упражнения. Конечно, многие всё понимают, но иногда есть детали, которые нужно увидеть», — цитирует Кронвалля пресс-служба КХЛ.

За восемь сезонов в клубе хоккеист провёл 495 матчей и набрал 201 (54+147) очко. Кронвалль является самым результативным легионером в истории клуба. До «Локомотива» Стаффан в сезоне-2011/2012 защищал цвета «Северстали». В общей сложности в КХЛ шведский защитник сыграл 553 матча, забросив 59 шайб и сделав 161 голевую передачу.