Бывшая жена Зайцева: детей продолжают прятать, несмотря на решение суда

Маргарита Готовцева, бывшая супруга защитника «Оттава Сенаторз» Никиты Зайцева, прокомментировала решение Мосгорсуда по делу об опекунству совместных детей. Суд вынес решение в пользу Готовцевой.
«Простите, что пропала, после суда и на следующий день. Просто не было ни физических сил, ни эмоций, я думала, что хоть увижу дочек, но этого не произошло, пока что их продолжают прятать. До сих пор нет особой радости от выигранной апелляции, ведь деток рядом всё ещё нет. Я прорыдала два дня от накопившегося напряжения, прожила свои эмоции, и теперь снова готова идти до конца и держать вас в курсе событий. К сожалению, на выигранном суде история ещё не заканчивается…
После того как я выиграла апелляцию, решение об определении места жительства детей с мамой вступило в законную силу. Это значит то, что Зайцевы больше не имеют права удерживать девочек у себя, они и раньше не имели, но без решения суда, вступившего в силу, органы отказывались мне в полной мере помогать забрать дочек. Теперь он уже нарушает закон, не исполняя решение суда. Какие меры к нему применимы за это? Штраф 2500 руб.
На данный момент мы всё-таки надеемся, что мой бывший муж разблокирует мои номера, выйдет на связь и добровольно передаст мне девочек. Либо этому поспособствуют его представители — уважаемые люди в узких кругах — адвокаты Виктория Данильченко и Мария Ключарёва.
Если та сторона продолжит прятаться и наплевательски относиться к нашим законам, нам придётся обратиться к приставам, полиции и прочим органам для оказания содействия в поиске и возврате маме деток.⠀
Я очень надеюсь на порядочность той стороны, доказывать друг другу уже нечего, суд всё определил. Верните дочек… я не могу дождаться нашей встречи, уверена, что маленькие девочки 2 и 4 лет тоже соскучились по маме, с которой их насильно разлучили родственники и родной папа на семь месяцев....» — написала Готовцева в своём «инстаграме».
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