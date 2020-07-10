Михаил Тихонов: у меня появился шанс доказать, что могу играть на более высоком уровне
Защитник Михаил Тихонов прокомментировал переход в «Северсталь» из системы СКА. 24-летний защитник в минувшем сезоне защищал цвета «СКА-Невы» в ВХЛ.
«Рад, что у меня появился шанс доказать, что могу играть на более высоком уровне, расти как спортсмен и приносить пользу команде. Волнения нет, это моя работа, которую я должен выполнять. Задача на сезон? Закрепиться в команде и показывать хороший, стабильный хоккей, который будет на пользу команде», — цитирует Тихонова пресс-служба череповецкого клуба.
В минувшем сезоне КХЛ, который был досрочно завершён из-за пандемии коронавируса, «Северсталь» заняла 10-е место в турнирной таблице Западной конференции. В итоге клуб из Череповца не сумел пройти в плей-офф.
Защитник системы СКА Михаил Тихонов перешёл в «Северсталь»
- 10 июля 2020
-
14:18
-
14:06
-
13:41
-
13:30
-
13:07
-
12:57
-
12:25
-
11:51
-
11:15
-
10:53
-
10:30
-
10:06
-
09:45
-
09:17
-
00:34
-
00:00
- 9 июля 2020
-
22:20
-
21:52
-
21:25
-
20:50
-
20:33
-
20:12
-
19:39
-
19:27
-
19:13
-
18:53
-
18:46
-
18:38
-
17:57
-
17:38
-
17:27
-
16:55
-
16:17
-
16:14
-
16:01
Партнерский контент