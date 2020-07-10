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Михаил Тихонов: у меня появился шанс доказать, что могу играть на более высоком уровне

Михаил Тихонов: у меня появился шанс доказать, что могу играть на более высоком уровне
Хоккей / КХЛ 0

Защитник Михаил Тихонов прокомментировал переход в «Северсталь» из системы СКА. 24-летний защитник в минувшем сезоне защищал цвета «СКА-Невы» в ВХЛ.

«Рад, что у меня появился шанс доказать, что могу играть на более высоком уровне, расти как спортсмен и приносить пользу команде. Волнения нет, это моя работа, которую я должен выполнять. Задача на сезон? Закрепиться в команде и показывать хороший, стабильный хоккей, который будет на пользу команде», — цитирует Тихонова пресс-служба череповецкого клуба.

В минувшем сезоне КХЛ, который был досрочно завершён из-за пандемии коронавируса, «Северсталь» заняла 10-е место в турнирной таблице Западной конференции. В итоге клуб из Череповца не сумел пройти в плей-офф.

Защитник системы СКА Михаил Тихонов перешёл в «Северсталь»
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