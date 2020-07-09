Защитник системы СКА Михаил Тихонов перешёл в «Северсталь»

Пресс-служба «Северстали» объявила о переходе в клуб из Череповца защитника Михаила Тихонова. 24-летний защитник выступал в системе СКА. В минувшем сезоне он защищал цвета «СКА-Невы» в ВХЛ.
Запись можно посмотреть в «твиттере» «Северстали».
Сезон-2019/2020 в КХЛ был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Организаторам пришлось остановить чемпионат после первого раунда плей-офф. От дальнейшего участия в турнире отказались «Йокерит», «Барыс» и «Ак Барс». Позже Федерация хоккея России признала ЦСКА чемпионом страны. «Армейцы» выиграли регулярный чемпионат КХЛ.
В минувшем сезоне КХЛ, который был досрочно завершён из-за пандемии коронавируса, «Северсталь» заняла 10-е место в турнирной таблице Западной конференции. В итоге клуб из Череповца не сумел пройти в плей-офф.
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