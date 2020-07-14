Экс-защитник московского «Динамо» Огурцов стал игроком «Трактора»

Российский защитник Дмитрий Огурцов пополнил состав «Трактора», сообщается на официальном сайте челябинского клуба. Контракт с защитником заключён на один год. Ранее контракт с игроком расторгли в московском «Динамо».
В минувшем сезоне 26-летний защитник принял участие в 43 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых сделал пять результативных передач при показателе полезности "-6" и 22 минутах штрафного времени. В пяти матчах плей-офф в активе Огурцова 1 (0+1) очко при полезности "+1". При этом в среднем за матч российский защитник проводил на льду меньше 10 минут.
В позапрошлом сезоне защитник выступал за «Нефтехимик», в составе которого он забросил одну шайбу и сделал три голевые передачи в 49 матчах регулярного чемпионата КХЛ при показателе полезности "-19". До «Нефтехимика» Огурцов выступал за ЦСКА и «Ладу».
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