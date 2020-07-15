Фер — об Олимпиадах: договориться с МОК и ИИХФ не должно составить большого труда

Глава профсоюза игроков Национальной хоккейной лиги Дональд Фер поделился мнением об увеличении шансов на участие хоккеистов лиги в Олимпийских играх после принятия нового коллективного соглашения.

«Мы постоянно обсуждали с НХЛ важность участия игроков на Олимпийских играх. Как с точки зрения желания игроков, так и с точки зрения того, что для них означает возможность играть за свою страну, так и с точки зрения того, каковы могут быть наши маркетинговые преимущества. У нас были некоторые дискуссии с ИИХФ и МОК по этому поводу. Мы думали, что удалось достичь значительного прогресса. В свою очередь представители НХЛ не были так довольны. Однако в какой-то момент в лиге поняли, что нужно соглашаться.



На самом деле одна из причин продления коллективного соглашения сразу на четыре года заключается в том, что теперь оно распространяется на Олимпийские игры 2026 года. Первоначальное предложение состояло в том, чтобы продлить его только на три года. Имейте в виду, что мы всё ещё должны достичь соглашения с МОК и ИИХФ, хотя, на мой взгляд, это потребует некоторой работы, но это не должно составить большого труда», — цитирует Фера ESPN.