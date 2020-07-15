«Флорида» подписала трёхлетний контракт с Григорием Денисенко
Нападающий Григорий Денисенко, покинувший ярославский «Локомотив», официально подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз», информирует официальный сайт «пантер». 19-летний хоккеист поставил подпись под трёхлетним контрактом новичка.
В прошедшем сезоне 19-летний форвард принял участие в 38 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в которых забросил шесть шайб и сделал шесть результативных передач при показателе полезности "+1" и 33 минутах штрафного времени. В шести матчах плей-офф забросил одну шайбу.
«Флоридой» российский нападающий был выбран в первом раунде драфта НХЛ 2018 года под 15-м номером. В составе сборной России Денисенко выиграл серебро МЧМ-2020.
- 15 июля 2020
-
20:15
-
20:08
-
19:44
-
19:36
-
19:16
-
18:57
-
18:39
-
18:27
-
17:48
-
17:26
-
17:18
-
17:00
-
16:51
-
16:32
-
16:05
-
15:47
-
15:40
-
15:25
-
15:10
-
14:51
-
14:38
-
14:04
-
14:00
-
13:35
-
13:16
-
13:13
-
13:04
-
12:56
-
12:30
-
12:14
-
12:00
-
11:49
-
11:40
-
11:21
-
10:59
Партнерский контент