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«Флорида» подписала трёхлетний контракт с Григорием Денисенко

«Флорида» подписала трёхлетний контракт с Григорием Денисенко
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий Григорий Денисенко, покинувший ярославский «Локомотив», официально подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз», информирует официальный сайт «пантер». 19-летний хоккеист поставил подпись под трёхлетним контрактом новичка.

В прошедшем сезоне 19-летний форвард принял участие в 38 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в которых забросил шесть шайб и сделал шесть результативных передач при показателе полезности "+1" и 33 минутах штрафного времени. В шести матчах плей-офф забросил одну шайбу.

«Флоридой» российский нападающий был выбран в первом раунде драфта НХЛ 2018 года под 15-м номером. В составе сборной России Денисенко выиграл серебро МЧМ-2020.

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