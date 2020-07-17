Николишин: проблемы с алкоголем сгубили Тезикова в профессиональном плане

Чемпион мира и бронзовый призёр Олимпийских игр Андрей Николишин выразил соболезнования в связи со смертью бывшего хоккеиста Алексея Тезикова.
«Мои соболезнования его семье. Но мы с ним очень давно не общались. Лёха был таким типичным российским парнем из глубинки, как говорят, без царя в голове. О покойниках нельзя плохо говорить, но у него были проблемы с алкоголем уже в то время, когда он переходил в «Вашингтон». А так парнем он был очень добрым.
Но, к сожалению, проблемы с дисциплиной и алкоголем сгубили его в профессиональном плане. Он нигде особенно долго не играл. Помню, что к нам он пришёл из «Баффало» по обмену. Причём сделка прошла так быстро, что он только приехал и уже во втором периоде вышел на игру. В «Вашингтоне» он пробыл немного, его потом куда-то отдали.
Если говорить об игровых качествах, то он был нестандартным в принятии решений, типа Кирилла Кольцова. Лёха мог отдать хитрые передачи, пойти в обводку, креативный парень. При этом физически крепкий, с хорошим броском. После «Вашингтона» мы пересекались только на каких-то турнирах, всегда здоровались, немного общались», — цитирует Николишина Sport24.
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