«Салават Юлаев» заключил двухлетний контракт с экс-форвардом «Эдмонтона» Гранлундом
«Салават Юлаев» заключил контракт с финским форвардом Маркусом Гранлундом, сообщается в официальном «твиттере» пресс-службы Континентальной хоккейной лиги. Соглашение рассчитано на два сезона.
В минувшем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 27-летний Гранлунд провёл 34 матча за основную команду «Эдмонтона», записав на свой счёт 4 (3+1) очка при показателе полезности "-1" и 14 минутах штрафного времени. Нападающий проводил на площадке 10 минут 49 секунд за матч. Финский форвард вошёл в список хоккеистов, отказавшихся от участия в возобновлении сезона НХЛ.
Маркус является младшим братом форварда «Нэшвилл Предаторз» Микаэля Гранлунда. Сообщалось, что за сезон в уфимском клубе хоккеист заработает 70 млн рублей.
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