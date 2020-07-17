«Салават Юлаев» заключил двухлетний контракт с экс-форвардом «Эдмонтона» Гранлундом

«Салават Юлаев» заключил контракт с финским форвардом Маркусом Гранлундом, сообщается в официальном «твиттере» пресс-службы Континентальной хоккейной лиги. Соглашение рассчитано на два сезона.

В минувшем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 27-летний Гранлунд провёл 34 матча за основную команду «Эдмонтона», записав на свой счёт 4 (3+1) очка при показателе полезности "-1" и 14 минутах штрафного времени. Нападающий проводил на площадке 10 минут 49 секунд за матч. Финский форвард вошёл в список хоккеистов, отказавшихся от участия в возобновлении сезона НХЛ.

Маркус является младшим братом форварда «Нэшвилл Предаторз» Микаэля Гранлунда. Сообщалось, что за сезон в уфимском клубе хоккеист заработает 70 млн рублей.