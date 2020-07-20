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Гулявцев: «Амуру» очень нужно брать очки осенью, догонять — всегда самое сложное

Гулявцев: «Амуру» очень нужно брать очки осенью, догонять — всегда самое сложное
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер хабаровского «Амура» Александр Гулявцев рассказал, что некоторые легионеры до сих пор не присоединились к команде.

«Всё рассчитано под 2 сентября. Под эту дату подбирали календарь контрольных игр, соперников. В конце лета у нас сильные спарринги — московское „Динамо“, „Спартак“ и „Авангард“. Это хорошо, есть возможность в правильном тонусе войти в сезон.

C некоторыми легионерами решаем последние визовые проблемы, а вот все тренеры на месте и приступили к работе. Например, Павел Викторович Торгаев добирался из Калгари в Хабаровск три дня — через Минск. Как настоящий профессионал, проявил смекалку — и успел. Естественно, с соблюдением всех требований закона.

«Амуру» крайне важно хорошо начать сезон? Осенью очень нужно брать очки, догонять — всегда самое сложное. Мы сделали определённые выводы, внесли некоторые корректировки. Надеемся, они сработают», — цитирует тренера Russia-Hockey.

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