Генменеджер «Авангарда» сделал заявление о положительных тестах на коронавирус в клубе

Генеральный менеджер ХК «Авангард» Алексей Волков прокомментировал информацию о положительных тестах на коронавирус в омском клубе.
«С самого начала сборов наша команда регулярно проходила тесты на коронавирус. Накануне такое тестирование выявило положительный результат у большой группы игроков и обслуживающего персонала.
Всего на данный момент положительный тест прошли 20 человек. Все они изолированы, ярко выраженных симптомов у большинства нет. Отмечу, что подтверждёнными такие тесты могут считаться только после обследования, которое проведёт Роспотребнадзор.
За состоянием всех членов команды наблюдает медицинская служба. Для тех, у кого тест показал отрицательный результат, будет организовано дополнительное тестирование в кратчайшие сроки», — цитирует Волкова пресс-служба омского клуба.
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