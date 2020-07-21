Генменеджер «Авангарда» сделал заявление о положительных тестах на коронавирус в клубе

Генеральный менеджер ХК «Авангард» Алексей Волков прокомментировал информацию о положительных тестах на коронавирус в омском клубе.

«С самого начала сборов наша команда регулярно проходила тесты на коронавирус. Накануне такое тестирование выявило положительный результат у большой группы игроков и обслуживающего персонала.

Всего на данный момент положительный тест прошли 20 человек. Все они изолированы, ярко выраженных симптомов у большинства нет. Отмечу, что подтверждёнными такие тесты могут считаться только после обследования, которое проведёт Роспотребнадзор.

За состоянием всех членов команды наблюдает медицинская служба. Для тех, у кого тест показал отрицательный результат, будет организовано дополнительное тестирование в кратчайшие сроки», — цитирует Волкова пресс-служба омского клуба.