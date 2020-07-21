Источник: больше 10 хоккеистов «Авангарда» сдали положительные тесты на коронавирус

Более чем у 10 хоккеистов «Авангарда» тесты на коронавирус показали положительный результат, сообщает «Спорт-экспресс».

Отмечается, что тренировка команды, запланированная на 21 июля, скорее всего, будет отменена. 22 июля планируется повторное тестирование. С 4 по 9 августа планировалось участие «Авангарда» в предсезонном турнире в Сочи

Ранее генеральный менеджер «ястребов» Алексей Волков сообщил, что у нападающего омской команды Сергея Шумакова выявлен коронавирус. Сергеем стал первым игроком Континентальной хоккейной лиги с подтверждённым диагнозом.

Следом пресс-служба московского «Спартака» заявила о многочисленных случаях заражения коронавирусом в клубе. По этой причине был приостановлен тренировочный сбор в Новогорске, который стартовал 16 июля.