Прощание с олимпийским чемпионом по хоккею Александром Гусевым состоится 24 июля

Завтра, 24 июля, состоится прощание с чемпионом Олимпийских игр 1976 года в Инсбруке в составе сборной СССР по хоккею Александром Гусевым в Москве, сообщается на сайте хоккейного клуба ЦСКА.

«Прощание с олимпийским чемпионом, легендарным «армейским' защитником Александром Гусевым состоится 24 июля. Начало — в 11:00 в Ледовом дворце спорта ЦСКА на Ленинградском проспекте. Церемония погребения Александра Владимировича на Троекуровском кладбище пройдёт с 13:30 до 14:30», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

В чемпионатах СССР провёл 313 матчей, забил 64 гола:

чемпион СССР—1968, 1970, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977;

серебряный призёр чемпионатов СССР—1969, 1974, 1976;

обладатель Кубка СССР—1968, 1969, 1973;

победитель II зимней Спартакиады народов СССР—1966;

победитель зимней Спартакиады народов РСФСР—1970.



В чемпионатах мира и Европы и зимних Олимпийских играх провёл 42 матча, забил 12 голов:

олимпийский чемпион—1976;

чемпион мира и Европы—1973 и 1974;

серебряный призёр чемпионатов мира и Европы—1972;

бронзовый призёр чемпионатов мира и Европы—1977;

участник Суперсерии СССР — Канада (1972);

участник Кубка Канады 1976 года.