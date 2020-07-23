Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Александра Гусева. Прославленный хоккеист ушёл из жизни 22 июля на 74-м году жизни.

«Примите соболезнования в связи с постигшим вас горем.



Ушёл из жизни Александр Владимирович Гусев – представитель прославленного поколения наших спортсменов, чьи победы обеспечили мировое признание отечественного хоккея. Выступая за сборную страны, московский ЦСКА, Александр Владимирович заслужил любовь болельщиков, уважение товарищей по команде и соперников, немало сделал для поддержки ветеранов хоккея и талантливой молодёжи.



Светлая память об Александре Гусеве навсегда сохранится в сердцах его родных и близких, всех, кто знал и ценил этого яркого человека», — говорится в официальной телеграмме, размещённой на сайте президента России.