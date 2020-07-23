Антропов — о детстве в Казахстане: денег не хватало, мне даже мороженое не покупали

Консультант «Торонто Мэйпл Лифс» по развитию игроков Николай Антропов рассказал о хоккейном детстве.



«Любил хоккей и ни о чём больше не думал. После развала Советского Союза Казахстан стал независимым государством. Да, были непростые времена. Жили мы не то чтобы бедно, но довольно скромно. У нас не было машины и ничего подобного. Отец работал на урановом заводе. Вставал рано утром и возвращался поздно вечером. Старались на всём экономить, денег ни на что не хватало. Мне даже не покупали мороженое. Но когда ты ребёнок, тебя ничто не заботит, тебе всё в радость.



Целыми днями пропадал на хоккейной коробке. Сначала занимаешься со своим возрастом, потом приходит старшая группа и просишь тренера остаться на льду, затем выходят совсем малыши, и с ними тоже катаешься. То есть я полностью отдавал себя хоккею. Даже не задумывался о том, что происходит вокруг», — цитирует игрока «Шайба.kz».