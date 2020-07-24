Экс-защитник юниорской и молодёжной сборных Чехии Бухтела ушёл из жизни в возрасте 20 лет
Защитник чешского клуба «Бенатки-над-Йизероу» Ондржей Бухтела ушёл из жизни в возрасте 20 лет, сообщается в официальном «твиттере» Федерации хоккея Чехии. Причиной смерти хоккеиста стал рак сердца. О своём заболевании спортсмен узнал 14 мая 2020 года.
В минувшем сезоне Бухтела принял участие в 57 матчах регулярного чемпионата Чехии в первом дивизионе. Ондржей забросил девять шайб и сделал 16 результативных передач при показателе полезности "+1" и 46 минутах штрафного времени.
Высшим достижением хоккеиста стало участие в юниорском чемпионате мира 2017 года, где Ондржей провёл пять матчей, не отметившись результативными действиями. На протяжении пяти лет (2014-2019) Бухтела неизменно выступал за сборные Чехии различных возрастов.
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