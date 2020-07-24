Шелдон Киф: Михеев больше остальных в «Торонто» рад вернуться к командной жизни

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Шелдон Киф поделился мнением о российском нападающем Илье Михееве, который оформил хет-трик в двустороннем матче.
«Он проявил себя великолепно. Он больше остальных рад вернуться к командной жизни, потому что отрезок у него выдался непростой. В серии двусторонок он горел желанием, что было приятно видеть. А сегодня был его лучший день. Он и его звено смотрелись по-настоящему здорово, играя на хорошей скорости и устраивая комбинации», ─ приводит слова Кифа пресс-служба НХЛ.
В нынешнем сезоне на счету Михеева 23 (8+15) очка в 39 матчах в составе «кленовых листьев» при показателе полезности "+7". Игроком «Торонто» форвард стал 6 мая 2019 года. Илья Михеев — воспитанник омского «Авангарда», за который выступал до переезда за океан.
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