Шелдон Киф: Михеев больше остальных в «Торонто» рад вернуться к командной жизни

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Шелдон Киф поделился мнением о российском нападающем Илье Михееве, который оформил хет-трик в двустороннем матче.

«Он проявил себя великолепно. Он больше остальных рад вернуться к командной жизни, потому что отрезок у него выдался непростой. В серии двусторонок он горел желанием, что было приятно видеть. А сегодня был его лучший день. Он и его звено смотрелись по-настоящему здорово, играя на хорошей скорости и устраивая комбинации», ─ приводит слова Кифа пресс-служба НХЛ.

В нынешнем сезоне на счету Михеева 23 (8+15) очка в 39 матчах в составе «кленовых листьев» при показателе полезности "+7". Игроком «Торонто» форвард стал 6 мая 2019 года. Илья Михеев — воспитанник омского «Авангарда», за который выступал до переезда за океан.