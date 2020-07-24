Лучший бомбардир рижского «Динамо» Дарзиньш продлил контракт с клубом
Рижское «Динамо» заключило новый контракт с нападающим Лаурисом Дарзиньшем, информирует официальный сайт латвийского клуба. Условия соглашения пока не разглашаются.
В минувшем сезоне 35-летний форвард в 54 матчах регулярного чемпионата забросил 11 шайб и отдал 21 результативную передачу при показателе полезности «–14» и 14 штрафных минутах. Дарзиньш стал лучшим ассистентом клуба, вторым снайпером и лучшим бомбардиром.
За карьеру в КХЛ хоккеист выступал также в составе «Ак Барса» и «Трактора». В общей сложности латвийский хоккеист принял участие в 581 матче, в которых набрал 328 (137+191) очков при показателе полезности «–14». Следующий сезон станет для игрока 13-м в лиге, последние шесть с половиной сезонов он выступал за «Динамо».
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