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Лучший бомбардир рижского «Динамо» Дарзиньш продлил контракт с клубом

Лучший бомбардир рижского «Динамо» Дарзиньш продлил контракт с клубом
Хоккей / КХЛ 0

Рижское «Динамо» заключило новый контракт с нападающим Лаурисом Дарзиньшем, информирует официальный сайт латвийского клуба. Условия соглашения пока не разглашаются.

В минувшем сезоне 35-летний форвард в 54 матчах регулярного чемпионата забросил 11 шайб и отдал 21 результативную передачу при показателе полезности «–14» и 14 штрафных минутах. Дарзиньш стал лучшим ассистентом клуба, вторым снайпером и лучшим бомбардиром.

За карьеру в КХЛ хоккеист выступал также в составе «Ак Барса» и «Трактора». В общей сложности латвийский хоккеист принял участие в 581 матче, в которых набрал 328 (137+191) очков при показателе полезности «–14». Следующий сезон станет для игрока 13-м в лиге, последние шесть с половиной сезонов он выступал за «Динамо».

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