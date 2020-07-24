Вайсфельд ─ о Скудре в «Динамо» Р: чтобы тренер дал результат, ему надо условия создать

Хоккейный функционер Леонид Вайсфельд прокомментировал назначение Петериса Скудры на пост главного тренера рижского «Динамо».

«Как работает Скудра и какой хоккей прививает своим командам — все прекрасно знают. Тут вопрос в другом — сумеет ли «Динамо» предоставить ему хотя бы минимальные возможности для реализации планов? Ведь если у тебя бюджета для необходимого минимума не хватает, то там хоть какого тренера приглашай, задачу не решишь. Чтобы тренер дал результат, ему надо условия создать. Ну хоть какие-то. Вот это в Риге смогут сделать? Пока руководство клуба, наоборот, заявляет, что бюджет, который и в прошлом сезоне был небольшой, снизят ещё на 30-40%.

А так, кандидатура Скудры вполне логична. Местный специалист, знает специфику и латвийского хоккея, и КХЛ. Да и стиль команд Петериса ориентирован не на звёзд, а на чёткое выполнение игрового задания. Я к его работе с уважением отношусь. Но в данной ситуации меня смущает, что Скудра слишком уж любит менять игроков в ходе сезона. Сомневаюсь, что у него будут в Риге такие же возможности для этого, как были в Нижнем Новгороде или Челябинске. Денег в Латвии намного меньше. И тут дело даже не в количестве игроков, а в их качестве», ─ приводит слова Вайсфельда «Матч ТВ».