Райан Спунер близок к продлению контракта с минским «Динамо»

Нападающий минского «Динамо» Райан Спунер близок к тому, чтобы продлить контракт с белорусским клубом, сообщает агент хоккеиста Алёша Пилко в своём «твиттере».

В минувшем сезоне 28-летний канадский форвард в 43 матчах регулярного чемпионата забросил 10 шайб и отдал 27 результативных передач при показателе полезности «–31» и 6 штрафных минутах. Канадец является ограниченно свободным агентом.

За свою карьеру в НХЛ Спунер провёл 329 матчей за «Бостон», «Рейнджерс», «Эдмонтон» и «Ванкувер», в которых набрал 169 очков (48+121). Летом 2019 года канадский нападающий перебрался в Швейцарию. За «Лугано» Спунер провёл всего 2 матча из 13, в которых отметился результативной передачей при показателе полезности «–3».