Райан Спунер близок к продлению контракта с минским «Динамо»
Нападающий минского «Динамо» Райан Спунер близок к тому, чтобы продлить контракт с белорусским клубом, сообщает агент хоккеиста Алёша Пилко в своём «твиттере».
В минувшем сезоне 28-летний канадский форвард в 43 матчах регулярного чемпионата забросил 10 шайб и отдал 27 результативных передач при показателе полезности «–31» и 6 штрафных минутах. Канадец является ограниченно свободным агентом.
За свою карьеру в НХЛ Спунер провёл 329 матчей за «Бостон», «Рейнджерс», «Эдмонтон» и «Ванкувер», в которых набрал 169 очков (48+121). Летом 2019 года канадский нападающий перебрался в Швейцарию. За «Лугано» Спунер провёл всего 2 матча из 13, в которых отметился результативной передачей при показателе полезности «–3».
Паре: минское «Динамо» не может повторить прошлый сезон — нас выгонят с работы
- 24 июля 2020
-
21:58
-
21:31
-
20:59
-
20:52
-
20:43
-
19:58
-
19:52
-
19:42
-
19:00
-
18:50
-
18:36
-
17:58
-
17:47
-
17:31
-
16:55
-
16:26
-
16:16
-
15:53
-
15:30
-
15:05
-
14:54
-
14:30
-
14:10
-
13:45
-
13:21
-
13:00
-
12:42
-
12:20
-
11:59
-
11:36
-
11:20
-
10:55
-
10:35
-
10:03
-
09:45
Партнерский контент