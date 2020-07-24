Паре: минское «Динамо» не может повторить прошлый сезон — нас выгонят с работы

Форвард минского «Динамо» Франсис Паре поделился ожиданиями от предстоящего сезона КХЛ. По итогам прошлого белорусский клуб занял последнее место в регулярном чемпионате, набрав 39 очков в 62 матчах.
«В прошлом году всё пошло не так, как планировалось. Но мы должны понять, что лучше: научиться на своих ошибках или повторить их? Думаю, что мы будем учиться на этом и улучшать наши показатели, всё должно быть отлично.
Когда тренер говорит по-английски, гораздо проще понять, чего он хочет, но иногда вы хотите поступить правильно, однако этого не происходит. Так иногда получалось в прошлом году. Надеемся, что в этом году нам удастся выиграть больше матчей и добиться большего успеха, потому что у нас нет выбора. Мы не можем повторить прошлый сезон, потому что нас выгонят с работы и придётся быстро завершать карьеру.
В прошлом году моя физическая форма была не такой хорошей, как сейчас. Может быть, я тоже где-то недоработал. В этом году я гораздо больше времени уделил своему уровню физической подготовки, попытался изменить пару вещей в своём рационе питания. Надеюсь, всё это принесёт пользу», – цитирует Паре пресс-служба КХЛ.
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