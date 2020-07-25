Хара — о завершении карьеры: посмотрим, что произойдёт. Стараюсь не сдавать позиции

43-летний защитник «Бостон Брюинз» Здено Хара сообщил, что пока не думает о возможном завершении карьеры. После окончания сезона ветеран станет свободным агентом.



«Честно говоря, я просто стараюсь не сдавать позиции. Я концентрируюсь на том, как буду играть, и я готов ко всему. Посмотрим, что произойдёт. Но в текущий момент все мои мысли — о собственной игре», – приводит слова Хары официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ завершён досрочно. В плей-офф сыграют 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попадают «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».