«Сань, куда летим?» Радулов и Гурьянов сняли видео около самолёта

Российские хоккеисты клуба «Даллас Старз» Александр Радулов и Денис Гурьянов записали совместное видео перед полётом в Эдмонтон, где команда проведёт матчи квалификационного раунда Кубка Стэнли.

Регулярный чемпионат досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Четыре лучших клуба из каждой конференции сыграют между собой по три матча в формате круговой системы. В плей-офф не попали клубы «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».



Напомним, «Даллас Старз» примет участие в квалификации Кубка Стэнли и сыграет по круговой системе с «Сент-Луис Блюз», «Колорадо Эвеланш» и «Вегас Голден Найтс» с целью определения посева команд.