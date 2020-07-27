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Контрольный матч между «Йокеритом» и СКА отменён

Контрольный матч между «Йокеритом» и СКА отменён
Хоккей / КХЛ 0

Контрольный матч между финским «Йокеритом» и петербургским СКА отменён, информирует клуб из Хельсинки в «Твиттере». Встреча должна была пройти в Тиккурилле 13 августа. Сообщается, что в тот же день «Йокерит» сыграет товарищеский матч с соперником, который станет известен позже.

Напомним, из-за эпидемии коронавируса сезон Континентальной хоккейной лиги был досрочно завершён. По итогам регулярного чемпионата финский клуб занял третье место в турнирной таблице Западной конференции. В первом раунде плей-офф «джокеры» со счётом 4-2 обыграли «Локомотив».

Предполагается, что следующий сезон начнётся 2 сентября 2020 года. В соответствии с регламентом клубы начали подготовку за 45 дней до начала регулярки.

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