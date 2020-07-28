Ишматов: опыт работы в сборной и СКА только расширил кругозор Гатиятулина

Заслуженный тренер России Рафаил Ишматов поделился мнением о назначении Анвара Гатиятулина главным тренером челябинского «Трактора».
«Он стал уже своим в доску в Челябинске, поэтому неудивительно, что и болельщики, и руководители хотели видеть главным тренером именно Анвара. В свой предыдущий приход в «Трактор» Гатиятулин показал себя человеком с чётко выстроенной системой игры и способностью довести её до игроков, выжимая из них максимум. А опыт работы в сборной и СКА с хоккеистами высочайшего уровня только расширил его кругозор. Если руководство «Трактора» будет полностью доверять своему тренеру, он уже в этом сезоне может добиться с командой существенного прогресса», ─ приводят слова Ишматова «Известия».
Гатиятулин возглавлял челябинский клуб в период с 2015 по 2018 год, после чего вошёл в тренерский штаб СКА. В сезоне-2017/2018 Гатиятулин привёл челябинский клуб к бронзовым медалям чемпионата КХЛ.
Последние два сезона специалист работал в тренерском штабе СКА и сборной России. На чемпионате мира 2019 года национальная команда стала бронзовым призёром. В сезоне-2018/2019 СКА завоевал бронзовые медали чемпионата России.
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