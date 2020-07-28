Главный тренер «Тампы» прокомментировал возвращение Стивена Стэмкоса к тренировкам
Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер поделился ожиданиями от возвращения капитана команды Стивена Стэмкоса к тренировкам.
«Сегодня он работал вместе со всеми и чувствовал себя хорошо. Я это знаю. Посмотрим, что будет завтра. У нас ещё есть немного времени. В рамках процесса восстановления нам нужно, чтобы он сыграл в нескольких – одном, двух, трёх, сколько получится – матчах кругового турнира. Над этим мы работаем.
Он очень важен для нашего большинства, играет в одной из ведущих троек. Когда он наберёт форму, то должен вернуться к исполнению этих обязанностей. Это очень талантливый хоккеист, умеющий забивать. И он наш капитан», – цитирует Купера пресс-служба Национальной хоккейной лиги.
Капитан «Тампы» Стивен Стэмкос получил травму нижней части тела
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