Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Главный тренер «Тампы» прокомментировал возвращение Стивена Стэмкоса к тренировкам

Главный тренер «Тампы» прокомментировал возвращение Стивена Стэмкоса к тренировкам
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер поделился ожиданиями от возвращения капитана команды Стивена Стэмкоса к тренировкам.

«Сегодня он работал вместе со всеми и чувствовал себя хорошо. Я это знаю. Посмотрим, что будет завтра. У нас ещё есть немного времени. В рамках процесса восстановления нам нужно, чтобы он сыграл в нескольких – одном, двух, трёх, сколько получится – матчах кругового турнира. Над этим мы работаем.

Он очень важен для нашего большинства, играет в одной из ведущих троек. Когда он наберёт форму, то должен вернуться к исполнению этих обязанностей. Это очень талантливый хоккеист, умеющий забивать. И он наш капитан», – цитирует Купера пресс-служба Национальной хоккейной лиги.

Капитан «Тампы» Стивен Стэмкос получил травму нижней части тела
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020