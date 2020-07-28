Смит — о формате плей-офф: уникальная ситуация. Живу в гостинице в 10 минутах езды от дома

Вратарь «Эдмонтон Ойлерз» Майк Смит прокомментировал тот факт, что команде нельзя покидать территорию отеля, хотя «нефтяники» будет проводить матчи плей-офф в родном Эдмонтоне.
«Уникальная ситуация. Это начинаешь понимать, когда заносишь вещи в номер гостиницы, приехав туда из дома, который находится в 10 минутах езды. Мы находимся в Эдмонтоне. Хорошо, что все в одинаковом положении, все сталкиваются с одинаковыми сложностями, все живут в гостиницах, играют на одной арене, переодеваются в разных раздевалках. Для всех это в новинку. Условия равны», — приводит слова Смита официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
Регулярный чемпионат досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Четыре лучших клуба из каждой конференции сыграют между собой по три матча в формате круговой системы. В плей-офф не попали клубы «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».
- 28 июля 2020
-
19:05
-
19:00
-
18:18
-
18:02
-
18:00
-
17:10
-
16:55
-
16:32
-
16:10
-
15:45
-
15:07
-
15:00
-
14:37
-
14:35
-
14:15
-
13:51
-
13:30
-
13:18
-
12:55
-
12:30
-
12:13
-
11:51
-
11:25
-
11:00
-
10:46
-
10:43
-
10:40
-
10:34
-
10:15
-
09:49
-
09:30
-
09:00
-
08:44
-
05:21
-
03:39