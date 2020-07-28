Смит — о формате плей-офф: уникальная ситуация. Живу в гостинице в 10 минутах езды от дома

Вратарь «Эдмонтон Ойлерз» Майк Смит прокомментировал тот факт, что команде нельзя покидать территорию отеля, хотя «нефтяники» будет проводить матчи плей-офф в родном Эдмонтоне.



«Уникальная ситуация. Это начинаешь понимать, когда заносишь вещи в номер гостиницы, приехав туда из дома, который находится в 10 минутах езды. Мы находимся в Эдмонтоне. Хорошо, что все в одинаковом положении, все сталкиваются с одинаковыми сложностями, все живут в гостиницах, играют на одной арене, переодеваются в разных раздевалках. Для всех это в новинку. Условия равны», — приводит слова Смита официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Регулярный чемпионат досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Четыре лучших клуба из каждой конференции сыграют между собой по три матча в формате круговой системы. В плей-офф не попали клубы «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».