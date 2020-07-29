«Эдмонтон» обыграл «Калгари» в контрольном матче, Макдэвид оформил дубль

Канаде на стадионе «Роджер Плэйс» местный «Эдмонтон Ойлерз» сыграл с «Калгари Флэймз» в очередном контрольном матче НХЛ и одержал победу со счётом 4:1.



Счёт в матче уже на второй минуте открыл нападающий «Эдмонтона» Кайлер Ямамото, а на 8-й минуте его товарищ по команде Коннор Макдэвид удвоил преимущество «Ойлерз». На 40-й минуте «Калгари» удалось отыграть одну шайбу усилиями Элиаса Линдхольма, но на 56-й минуте сначала Патрик Руссель снова довёл разницу в счёте до двух шайб, а затем Макдэвид оформил дубль и установил на табло окончательный результат.

В предыдущих матчах «Филадельфия» в овертайме обыграла «Питтсбург» со счётом 3:2, а «Торонто» победил «Монреаль» — 4:2. В обоих матчах россияне отметились результативными действиями.