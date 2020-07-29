«Эдмонтон» обыграл «Калгари» в контрольном матче, Макдэвид оформил дубль
Канаде на стадионе «Роджер Плэйс» местный «Эдмонтон Ойлерз» сыграл с «Калгари Флэймз» в очередном контрольном матче НХЛ и одержал победу со счётом 4:1.
Счёт в матче уже на второй минуте открыл нападающий «Эдмонтона» Кайлер Ямамото, а на 8-й минуте его товарищ по команде Коннор Макдэвид удвоил преимущество «Ойлерз». На 40-й минуте «Калгари» удалось отыграть одну шайбу усилиями Элиаса Линдхольма, но на 56-й минуте сначала Патрик Руссель снова довёл разницу в счёте до двух шайб, а затем Макдэвид оформил дубль и установил на табло окончательный результат.
В предыдущих матчах «Филадельфия» в овертайме обыграла «Питтсбург» со счётом 3:2, а «Торонто» победил «Монреаль» — 4:2. В обоих матчах россияне отметились результативными действиями.
Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
29 июля 2020, среда. 05:30 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
1 : 4
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Ямамото (Клефбом, Эннис) – 01:04' (5x5) 0:2 Макдэвид (Драйзайтль, Клефбом) – 07:44' (5x4) 1:2 Линдхольм (Густафссон, Годро) – 39:56' (5x4) 1:3 Русселль (Ньюджент-Хопкинс, Беннинг) – 55:26' (5x5) 1:4 Макдэвид (Русселль) – 55:59' (5x5)
- 29 июля 2020
-
08:47
-
08:46
-
08:29
-
07:33
-
07:26
-
05:54
-
03:51
-
03:29
-
03:12
-
01:47
-
00:59
-
00:25
- 28 июля 2020
-
23:59
-
23:39
-
23:21
-
23:04
-
22:26
-
22:05
-
21:57
-
21:35
-
20:57
-
20:28
-
19:53
-
19:05
-
19:00
-
18:18
-
18:02
-
18:00
-
17:10
-
16:55
-
16:32
-
16:10
-
15:45
-
15:07
-
15:00
Партнерский контент