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«Эдмонтон» обыграл «Калгари» в контрольном матче, Макдэвид оформил дубль

«Эдмонтон» обыграл «Калгари» в контрольном матче, Макдэвид оформил дубль
Хоккей / НХЛ 0

Канаде на стадионе «Роджер Плэйс» местный «Эдмонтон Ойлерз» сыграл с «Калгари Флэймз» в очередном контрольном матче НХЛ и одержал победу со счётом 4:1.

Счёт в матче уже на второй минуте открыл нападающий «Эдмонтона» Кайлер Ямамото, а на 8-й минуте его товарищ по команде Коннор Макдэвид удвоил преимущество «Ойлерз». На 40-й минуте «Калгари» удалось отыграть одну шайбу усилиями Элиаса Линдхольма, но на 56-й минуте сначала Патрик Руссель снова довёл разницу в счёте до двух шайб, а затем Макдэвид оформил дубль и установил на табло окончательный результат.

В предыдущих матчах «Филадельфия» в овертайме обыграла «Питтсбург» со счётом 3:2, а «Торонто» победил «Монреаль» — 4:2. В обоих матчах россияне отметились результативными действиями.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
29 июля 2020, среда. 05:30 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
1 : 4
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Ямамото (Клефбом, Эннис) – 01:04' (5x5)   0:2 Макдэвид (Драйзайтль, Клефбом) – 07:44' (5x4)   1:2 Линдхольм (Густафссон, Годро) – 39:56' (5x4)   1:3 Русселль (Ньюджент-Хопкинс, Беннинг) – 55:26' (5x5)   1:4 Макдэвид (Русселль) – 55:59' (5x5)
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