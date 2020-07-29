Игроки СКА провели двусторонний матч. Василий Подколзин оформил дубль

В заключительный день сбора в Новогорске игроки СКА провели двусторонний матч, который проходил в формате «два периода по 45 минут грязного времени», сообщается на официальном сайте «армейского» клуба.
Счет на 17-й минуте открыли СКА-синие, в большинстве с передачи Василия Глотова открыл Василий Подколзин. «Белым» довольно быстро удалось отыграться – на пас Владимира Ткачёва откликнулся Эмиль Галимов. На 51-й минуте после гола Антона Бурдасова в положение отыгрывающихся попали уже «синие», однако концовка осталась за ними. Сперва в меньшинстве дубль оформил Подколзин, затем забросил Владислав Цицюра, а окончательный счёт броском в пустые ворота установил Кирилл Марченко – 4:2 в пользу «синих».
СКА-Синие – СКА-Белые — 4:2 (1:1, 3:1).
1:0 — Подколзин (Глотов), 16:15, бол.
1:1 — Галимов (Ткачёв), 20:47
1:2 — Бурдасов (Белов), 50:38
2:2 — Подколзин (Дыбленко), 72:08, мен.
3:2 — Цицюра, 85:00
4:2 — Марченко, 89:36, п.в.
Вратари: Хелльберг (Аскаров) – Самонов (Николаев).
- 29 июля 2020
-
15:00
-
14:35
-
14:18
-
13:55
-
13:22
-
13:00
-
12:28
-
12:21
-
12:10
-
11:59
-
11:35
-
11:16
-
10:54
-
10:20
-
10:05
-
09:51
-
09:35
-
09:21
-
09:10
-
09:00
-
08:47
-
08:46
-
08:29
-
07:33
-
07:26
-
05:54
-
03:51
-
03:29
-
03:12
-
01:47
-
00:59
-
00:25
- 28 июля 2020
-
23:59
-
23:39
-
23:21