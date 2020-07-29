Игроки СКА провели двусторонний матч. Василий Подколзин оформил дубль

В заключительный день сбора в Новогорске игроки СКА провели двусторонний матч, который проходил в формате «два периода по 45 минут грязного времени», сообщается на официальном сайте «армейского» клуба.

Счет на 17-й минуте открыли СКА-синие, в большинстве с передачи Василия Глотова открыл Василий Подколзин. «Белым» довольно быстро удалось отыграться – на пас Владимира Ткачёва откликнулся Эмиль Галимов. На 51-й минуте после гола Антона Бурдасова в положение отыгрывающихся попали уже «синие», однако концовка осталась за ними. Сперва в меньшинстве дубль оформил Подколзин, затем забросил Владислав Цицюра, а окончательный счёт броском в пустые ворота установил Кирилл Марченко – 4:2 в пользу «синих».

СКА-Синие – СКА-Белые — 4:2 (1:1, 3:1).



1:0 — Подколзин (Глотов), 16:15, бол.

1:1 — Галимов (Ткачёв), 20:47

1:2 — Бурдасов (Белов), 50:38

2:2 — Подколзин (Дыбленко), 72:08, мен.

3:2 — Цицюра, 85:00

4:2 — Марченко, 89:36, п.в.



Вратари: Хелльберг (Аскаров) – Самонов (Николаев).