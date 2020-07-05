СКА показал, как Кирилл Марченко и Василий Подколзин готовятся к новому сезону КХЛ

Пресс-служба санкт-петербургского СКА показала, как нападающие клуба Кирилл Марченко и Василий Подколзин готовятся к новому сезону в лагере развития.

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По итогам прошедшего регулярного чемпионата КХЛ петербургский клуб занял второе место в турнирной таблице Западной конференции. В первом раунде розыгрыша Кубка Гагарина «армейцы» со счётом 4-0 обыграли подольский «Витязь».

Минувший сезон в КХЛ был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Предполагается, что следующий сезон начнётся 2 сентября 2020 года. В соответствии с регламентом клубы должны начать подготовку за 45 дней до начала регулярки.

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