Замула: нам сказали не контактировать с соперниками в отеле, команде за это выпишут штраф

Защитник «Филадельфии Флайерз» Егор Замула рассказал, как команды НХЛ живут в Торонто в условиях карантина.

«Команда приехала в аэропорт в Филадельфии, сдала все тесты. Вылетели в 10 утра, прибыли, сели в автобус. Нас довезли до отеля. Пообедали, отдохнули, поужинали всей командой.

На следующий день была тренировка. Отель устроен так: три этажа — для «Филадельфии», три этажа — «Бостон», три этажа — «Вашингтон», три этажа — «Питтсбург». В гостинице 29 этажей. Никто ни с кем не контактирует, у всех разное время по расписанию. В лифте ездят максимум четыре человека. Но там восемь лифтов.

Когда заходишь в отель, нужно ответить на вопросы — как себя чувствуешь, ощущаешь ли запах, есть ли температура. Заполняется какое-то приложение, сканируется штрих-код по телефону. Каждый день каждые 12 часов нужно проходить тест или в отеле, или на арене — из носа берут мазок.

Развлечения? Четыре больших теннисных корта. Мини-баскетбол, обычный баскетбол. Бильярд, настольный теннис, гольф. Есть rapid shot для бросков, здоровенный тренажерный зал. Все условия, чтобы люди не просто лежали в отеле, а могли подвигаться, покрутить велотренажер.

Видел, что сегодня весь день перед нашим матчем Кросби играл в большой теннис. Оказывается, это у него была разминка. А мы с Ваней Проворовым покидали баскетбольный мяч. Мог ли поиграть с Кросби в теннис? Нам сказали не контактировать с другими, потому что команде выпишут штраф. Можем поздороваться с соперниками, кто кого знает. Но ходим своими кучками, бережем себя.

В отеле каждый живёт в комнате один. Хорошие номера, с отличным видом. Очень красивая гостиница. Внутри везде зелень, цветы, есть где посидеть и что поделать. Погулять, пройтись вокруг. НХЛ создала нам прекрасные условия. Вот сейчас сидели с ребятами на 29-м этаже: там кинотеатр, стоит большой телевизор под открытым небом. Общались и смотрели матч «Монреаля» с «Торонто», ─ приводит слова Замулы «Матч ТВ».