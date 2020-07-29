Малкин и Проворов набрали по очку в товарищеской игре между «Питтсбургом» и «Филадельфией»

Завершилась первая товарищеская игра из серии контрольных встреч перед возобновлением сезона НХЛ. «Филадельфия Флайерз» на стадионе «Скотиабанк-Арена» в Торонто (Канада) принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась победой номинальных хозяев площадки со счётом 3:2 в овертайме.

Счёт в игре был открыт на 5-й минуте встречи усилиями игрока «Пингвинз» Конора Шири, однако уже к концу стартового периода в счёте вела «Филадельфия», благодаря голам Шона Кутюрье, которому ассистировал Иван Проворов, и Кевина Хейза. Сравнять счёт «Питтсбургу» удалось лишь в концовке встречи, за 29 секунд до конца игры отличился Джейсон Цукер с передачи Евгения Малкина и Джека Джонсона. Таким образом, основное время встречи завершилось вничью – 2:2, а уже в овертайме гол Скотта Лотона принёс победу «лётчикам».

Видео лучших моментов игры «Филадельфия» — «Питтсбург» доступно на сайте «Яндекс.Эфир».

Евгений Малкин провёл на площадке 16 минут и 12 секунд, отметившись голевой передачей и завершив встречу с показателем полезности «-1» и 55% выигранных вбрасываний. У Ивана Проворова наибольшее игровое время среди игроков обеих команд – 25 минут и 39 секунд, он также отдал одну результативную передачу, а показатель его полезности составил «+2».

Дебютировал в НХЛ и ещё один представитель России – 20-летний защитник «Филадельфии» Егор Замула, запомнившийся всем как один из героев МЧМ-2020. На его счету по одному силовому приёму и заблокированному броску, а также одна потеря шайбы.