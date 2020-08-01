Курри: рады возвращению Лехтонена, его не нужно представлять болельщикам «Йокерита»

Генеральный менеджер финского «Йокерита» Яри Курри прокомментировал возвращение защитника Микко Лехтонена.



«Микко Лехтонен не нуждается в представлении болельщикам „Йокерита“. Очень рады, что он вернулся в нашу команду. Благодарны „Торонто Мэйпл Лифс“, генеральному менеджеру Кайлу Дубасу и его команде за сотрудничество», — приводит слова Курри официальный сайт «Йокерита».



В минувшем сезоне 26-летний Лехтонен дебютировал в Континентальной хоккейной лиге и стал лучшим защитником-бомбардиром по итогам регулярного чемпионата. В 60 матчах Микко забросил 17 шайб и сделал 32 результативные передачи при показателе полезности "+26". В шести матчах плей-офф в активе защитника 4 (1+3) очка при полезности "+1".