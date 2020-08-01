Ермаков: хоккеисты «Сибири» до матчей с «Амуром» не играли «5 на 5» на тренировках

Защитник «Сибири» Андрей Ермаков подвёл итоги контрольного матча с «Амуром» (5:4 Б).



«Пропустили быстрый гол. Соперник показал, что может сразу забивать и идти вперёд. Потом кое-что изменили, забили шайбы. Выходили вперёд, но соперник догонял.



Позволили «Амуру» два раза отыграться? У кого-то был второй матч, у кого-то — первый. Было тяжело вкатиться. До этих матчей мы не играли всю тренировку «5 на 5». Не было игровой практики. Сейчас она появляется от матча к матчу. Конечно, трудно играть две встречи подряд, но это хоккей. Нужно терпеть и работать. Завтра выходной, а потом начинаем новый микроцикл. У нас очень грамотный тренер по физической подготовке. Всё грамотно выстроили, и мы работаем по пульсу», — сказал Ермаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Богуном.