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Ермаков: хоккеисты «Сибири» до матчей с «Амуром» не играли «5 на 5» на тренировках

Ермаков: хоккеисты «Сибири» до матчей с «Амуром» не играли «5 на 5» на тренировках
Хоккей / КХЛ 0

Защитник «Сибири» Андрей Ермаков подвёл итоги контрольного матча с «Амуром» (5:4 Б).

«Пропустили быстрый гол. Соперник показал, что может сразу забивать и идти вперёд. Потом кое-что изменили, забили шайбы. Выходили вперёд, но соперник догонял.

Позволили «Амуру» два раза отыграться? У кого-то был второй матч, у кого-то — первый. Было тяжело вкатиться. До этих матчей мы не играли всю тренировку «5 на 5». Не было игровой практики. Сейчас она появляется от матча к матчу. Конечно, трудно играть две встречи подряд, но это хоккей. Нужно терпеть и работать. Завтра выходной, а потом начинаем новый микроцикл. У нас очень грамотный тренер по физической подготовке. Всё грамотно выстроили, и мы работаем по пульсу», — сказал Ермаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Богуном.

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